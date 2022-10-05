Боготольский район, Красноярский край, 5 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Прокуратура направила в суд уголовное дело о массовой гибели пчёл в Боготольском районе Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM 5 октября в краевой прокуратуре, ущерб составил более 16,5 млн рублей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчелы

По версии обвинения, в июле 2021 года директор местного сельхозпредприятия не разместил в СМИ сведения об использовании на полях агрохимикатов. После этого произошло массовое заражение пчёл. Погибли 435 пчелиных семей, ещё 70 были уничтожены частично. Ущерб понесли 26 пчеловодов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Арестовано имущество обвиняемого на сумму более 16 млн рублей.

Для исключения подобных случаев в дальнейшем прокуратура сформулировала предложения по совершенствованию регионального законодательства о дополнительном уведомлении населения и хозяйствующих субъектов о предстоящих обработках полей пестицидами и агрохимикатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области летом 2022 года был зарегистрирован второй случай массовой гибели пчёл от ядохимикатов.

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