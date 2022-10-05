Кишинёв, 5 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон не верит, что в стране найдутся желающие воевать с Россией за действующую прозападную власть. Об этом он заявил 4 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Политик отреагировал на заявление президента Молдавии Майи Санду, что она объявит мобилизацию, если Российская Армия будет освобождать Одесскую область, граничащую с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Додон считает, что Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС) уже не популярны в стране.

«Я не знаю, пойдёт ли Майя Санду на мобилизацию, но мобилизовывать в Молдове некого. Никто не возьмёт оружие, чтобы сражаться за Майю Санду, ПДС или дядюшку Сэма», — сказал бывший президент.

Напомним, о планах по мобилизации Санду проговорилась в беседе, организованной российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они сделали так, что президент думала, будто говорит с киевским премьер-министром Денисом Шмыгалем.