Москва, 5 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Совфеде обеспокоены тем, что русофобия становится версией «нормы» в эпоху толерантности.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Для многих, в том числе и у наших соседей, неонацизм и русофобия становятся чем-то обыденным, тем, на что можно уже и не очень-то обращать внимание. Новая версия «нормы» в эпоху толерантности», — рассуждает член Совфеда Андрей Клишас.

Для России это означает только одно — если мы не проведём денацификацию территории б. УССР сейчас, то этим придётся заниматься нашим детям, убежден сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в связи с ситуацией вокруг скандального русофоба Петра Врублевского.

Посол киевского режима в Казахстане Врублевский ранее заявил, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских». Врублевский был вызван в МИД Казахстана, где ему выражен протест в связи с его высказываниями о русских. СМИ сообщили о его отъезде, но посол вернулся в Казахстан.