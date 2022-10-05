Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Аризону» в предсезонном матче НХЛ
Лас-Вегас, США, 5 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.
(сс) mark6mauno
Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»
В составе «Вегаса» шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Также отличились Зак Хэйс, оформивший дубль, и Вильям Карлссон.
У «Аризоны» точными бросками отметились форварды Матиас Маччелли, Барретт Хэйтон и Алекс Чиассон.
Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.
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