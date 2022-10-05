Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Цены на бензин в США после нескольких месяцев падения снова пошли вверх, сообщает со ссылкой на доклад компании GasBuddy 4 сентября The National Interest.

Бензин Pixabay.com

Из документа, опубликованному в понедельник, средняя цена на газ выросла на 11,1 цента до $3,78 за галлон. Однако после урагана «Иэн» тенденции ценообразования в разных частях страны начали расходиться.

«Цены на газ продолжают расти на Западном побережье и в Великих озерах, и средний показатель по стране вырос второй раз подряд за неделю. Но в то же время в районах северо-востока и побережья Мексиканского залива по-прежнему наблюдается снижение из-за резких различий в тенденциях между регионами», — отметил в отчете Патрик Де Хаан, руководитель отдела анализа нефти в GasBuddy.

«В некоторых штатах Западного побережья на прошлой неделе цены выросли на 35-55 центов за галлон. Это произошло на фоне проблем с нефтепереработкой, которые по-прежнему влияют на предложение бензина: оно сократилось до самого низкого уровня за десятилетие в регионе, что и привело к резкому росту цен. Хотя я надеюсь, что в конечном счете наступит облегчение, цены могут немного подняться, прежде чем они остынут. Кроме того, ОПЕК может принять решение сократить добычу нефти на миллион баррелей из-за замедления темпов роста мировой экономики, что потенциально может создать катализатор, который может еще больше подтолкнуть цены на бензин», — добавил он.

Цена, с которой чаще всего сталкивались американские автомобилисты, составляла $3,29 за галлон. Более того, в каждом штате средняя цена превышала $3. Самая низкая в штате Миссисипи: средняя цена там составляет — $3,02 за галлон. За ней следуют Луизиана и Техас. Дороже всего топливо в Калифорнии, где средняя цена составила $6,25.