Москва, 5 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В России банки отмечают возросший спрос граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС), преимущественно в золоте. Частные инвесторы уже купили сотни тонн золота, серебра, платины и палладия, пишет 5 октября «Коммерсантъ».

Золото

По данным Сбербанка, за январь–сентябрь 2022 года клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тыс. ОМС. На покупку золота было потрачено 33,7 млрд руб.

Клиенты ВТБ за девять месяцев открыли почти 110 тыс. ОМС, из них 44% пришлось на счета в золоте, четверть — на серебро, 17% — на палладий и 16% — на платину. В «Россельхозбанке» — около 90% объема средств в ОМС в золоте.

При этом, по мнению экспертов, в IV квартале 2022 года в случае стабилизации экономической и внешнеполитической ситуации граждане РФ могут охладеть к ОМС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна из причин того, что в РФ вырос спрос на золото, это курсовая неопределенность рубля.

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