Мадрид, , 08:50 — REGNUM Пользователи сообщают об отказе в приёме карт UnionPay, выпущенных в России, в банкоматах на территории Испании. Об этом пишет издание «Известия».

UnionPay Ejinsight.com

Отмечается, что за последние дни банкоматы не выдают наличные по картам UnionPay из России, хотя еще в конце сентября операции выполнялись. Наиболее часто пользователи испытывали сложности с банкоматами Euronet, Kutxabank и ING, причём проблемы возникли как у банков, на которых были наложены западные санкции, так и те, кто не попал в санкционный список.

Испанский сегмент банкоматов Euronet подтвердил, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в банкоматах компании по правилам международных платёжных систем и органов Евросоюза. Отмечается, что ограничения коснулись банков из России и Белоруссии, однако предоставить список банкоматов не смогли.