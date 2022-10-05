Пекин, 5 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Китай был переизбран членом совета Международного союза электросвязи (МСЭ), специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Тем временем директор Китайского национального центра радио-мониторинга Чэн Цзяньцзюнь, был избран новым членом Совета по регламенту радиосвязи МСЭ на следующие четыре года.

Полномочная конференция МСЭ 2022 года (PP-22) открылась в Бухаресте 26 сентября и, как планируется, продлится до 14 октября. В программной речи на конференции 27 сентября глава китайской делегации и заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая Чжан Юньмин заявил, что Китай придерживается философии развития, ориентированной на людей, и активно способствует развитию информационно-коммуникационной индустрии и инфраструктуры.

Уровень охвата был значительно улучшен, а промышленная интеграция и инновации в стране продолжали ускоряться, сказал Чжан. Международное сотрудничество в области информации и коммуникации также продолжало углубляться, добавил он.

Китай готов сотрудничать с другими странами для укрепления стандартного научно-исследовательского и промышленного сотрудничества в области новых технологий, таких как 5G, и содействия инклюзивному развитию глобальной цифровой индустрии, чтобы больше людей могли пользоваться преимуществами развития цифровой экономики.

От имени Министерства промышленности и информационных технологий Китая Чжан подписал соглашение о сотрудничестве с МСЭ с целью использования добровольных пожертвований Китая для содействия сотрудничеству в реализации глобальных инициатив в области развития и для поддержки развивающихся стран в улучшении их возможностей в области ИКТ.

В кулуарах конференции Чжан встретился с руководителями органов информации и коммуникаций более чем 40 стран, включая Россию, Францию, Бельгию, Чехию, Пакистан, Таиланд, Филиппины и Аргентину. Он также встретился с техническим посланником Организации Объединенных Наций и вновь избранными должностными лицами МСЭ и подписал меморандумы о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в области информации и связи с должностными лицами из ЮАР и Малайзии.

Действующий Генеральный секретарь МСЭ Чжао Хоулинь приветствовал переизбрание Китая членом совета МСЭ и избрание Чэн Цзяньцзюня новым членом Комитета по регламенту радиосвязи. Он подчеркнул, что, будучи членом совета МСЭ, Китай всегда представлял интересы огромного числа развивающихся стран, а также активно содействовал развитию глобальных информационных и коммуникационных отраслей, внося значительный вклад в МСЭ.

Совет Международного союза электросвязи состоит из 48 членов и выполняет функции руководящего органа организации в период между сессиями Полномочной конференции. Совет по регламенту радиосвязи, состоящий из 12 избранных экспертов, отвечает за толкование регламента радиосвязи, дополнение и совершенствование регулирующих процедур и координацию для решения таких проблем, как радиочастотные помехи между государствами-членами.