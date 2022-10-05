Сент-Луис, США, , 08:50 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российские нападающие Павел Бучневич и Клим Костин. Также отличились Джейк Нейборс и Натан Уокер. У «Миннесоты» голы на счету форвардов Мэйсона Шоу и Тайсона Джоста.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.

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