Вашингтон, 5 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Белый дом пытается убедить американских союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения нефтедобычи на заседании членов ОПЕК+, которое состоится в Вене 5 октября. Об этом 4 октября сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что администрация Байдена проводит переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ по вопросам добычи нефти.

Кроме того, уточняется, что в Белом доме считают возможность сокращения нефтедобычи «вражеским актом» и сильно паникуют по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 5 октября в Вене состоится встреча стран — членов ОПЕК+, в ходе которой организация может договориться о снижении нефтедобычи на 1–2 млн баррелей в сутки.