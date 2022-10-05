Орландо, США, , 08:55 — REGNUM Уровень сотрудничества Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Роскосмоса не изменился на фоне конфликта на территории б. УССР. Об этом сообщила руководитель команды поддержки программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Лиза Маккалум.

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По её словам, в мире происходят сложные события, но работа в рамках программы коммерческих пилотируемых запусков продолжается, как прежде. NASA сохраняет коммуникацию и остаётся приверженными обеспечению безопасности полетов.

«Мы полностью привержены сотрудничеству с нашими международными партнёрами и стремимся осуществлять запуски, которые бы отвечали требованиям безопасности всех членов экипажа, включая наших международных партнёров», — ответила Маккалум ТАСС на вопрос о сотрудничестве NASA и Роскосмоса.

Российские специалисты, уточнила она, участвовали во всех этапах подготовки и получали необходимые данные во время подготовки запуска корабля Crew Dragon. На нём Анна Кикина первой из космонавтов РФ отправится на МКС в рамках российско-американской программы перекрёстных полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск Crew Dragon запланирован в полдень 5 октября (19:00 мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

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