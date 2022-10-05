Вашингтон, 5 октября 2022, 08:47 — REGNUM Заместители министров иностранных дел Южной Кореи, США и Японии обсудили по телефону запуск баллистической ракеты средней дальности, произведённый накануне Пхеньяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей американского Госдепа.

Госдеп США
Госдеп США
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Согласно опубликованным данным, 4 октября помощник госсекретаря США Уэнди Шерман провела телефонный разговор с первым заместителем главы МИД Южной Кореи Чо Хён Доном и заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори.

Сообщается, что стороны раскритиковали ракетный пуск КНДР, назвав его «безрассудным», а также указав на то, что подобные действия представляют угрозу для безопасности в регионе.

Представители трех стран отметили, что запуск является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, подтвердив важность поддержания трёхстороннего сотрудничества.

Участник также договорились провести трехстороннюю встречу в Токио в ближайшее время.

Напомним, 4 октября КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхенри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.