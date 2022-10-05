Москва, , 09:04 — REGNUM В России по поручению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова запущена цифровая экосистема нацпроекта «Производительность труда».

Участники в нацпроекта «Производительность труда» Пресс-центр РЦК

Платформа «Эффективность. рф» поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании.

На сайте можно бесплатно провести диагностику предприятия, пройдя анкетирование и консультацию с экспертом. Он поможет определить уровень цифровой зрелости среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Исходя из потребностей компании, платформа подберёт программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку.

Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант. Это сократит сроки и затраты бизнеса при подборе программного обеспечения, его установке и эксплуатации с двух месяцев до двух дней.

Воспользоваться цифровой экосистемой могут предприятия, подходящие по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании с оборотом более 400 млн рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. По оценке генерального директора ФЦК Николая Соломона,благодаря нацпроекту можно с минимальными вложениями увеличить объем производства в 2−3 раза, повысить качество выпускаемой продукции, замотивировать работников и определить цели развития компании:

«Государство предлагает российским компаниям высокопрофессиональные консалтинговые услуги в сфере, где традиционные консультанты практически не работают. Эксперты ФЦК выходят на производство и вместе с вашими сотрудниками выявляют неэффективные процессы и устраняют их. Наши эксперты отработали по 10−15 лет в крупнейших российских и иностранных компаниях, где помогали создавать и развивать производственные системы».

К концу 2024 года порядка 4 тыс. компаний станут пользователями платформы «Эффективность. рф». Уже сейчас сервисами экосистемы воспользовались более 250 организаций.