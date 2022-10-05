Сатка, Челябинская область, 5 октября 2022, 08:44 — REGNUM В Челябинской области слесарь из города Сатки лишился 410 тыс. рублей после звонка мошенников. Об этом сообщает областной главк МВД.
Установлено, что гражданину 1994 года рождения позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с картой гражданина якобы происходят сомнительные операции. Он предложил установить на телефон программу удалённого доступа и сообщить код. Мужчина это сделал и злоумышленник оформил на имя потерпевшего займы на общую сумму больше 480 тыс. рублей, из них более 410 тыс. перечислил на неизвестные счета.
Обманутый мужчина сообщил полицейским, что знал о такой схеме мошенничества. Однако незнакомец был слишком убедителен и он ему поверил.
Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда на удочку мошенников попадаются граждане, знающие о таких схемах. Как правило, они ссылаются на оказанное на них психологическое давление.