Сатка, Челябинская область, , 08:44 — REGNUM В Челябинской области слесарь из города Сатки лишился 410 тыс. рублей после звонка мошенников. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

Установлено, что гражданину 1994 года рождения позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с картой гражданина якобы происходят сомнительные операции. Он предложил установить на телефон программу удалённого доступа и сообщить код. Мужчина это сделал и злоумышленник оформил на имя потерпевшего займы на общую сумму больше 480 тыс. рублей, из них более 410 тыс. перечислил на неизвестные счета.

Обманутый мужчина сообщил полицейским, что знал о такой схеме мошенничества. Однако незнакомец был слишком убедителен и он ему поверил.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда на удочку мошенников попадаются граждане, знающие о таких схемах. Как правило, они ссылаются на оказанное на них психологическое давление.