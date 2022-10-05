Астана, 5 октября 2022, 08:44 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана вызовет посла России в республике Алексея Бородавкина для разговора. Об этом 5 октября сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в связи с ситуацией вокруг скандального русофоба Петра Врублевского.
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