Астана, 5 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана вызовет посла России в республике Алексея Бородавкина для разговора. Об этом 5 октября сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Это обычная практика (вызов дипломатов в МИД), сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в связи с ситуацией вокруг скандального русофоба Петра Врублевского.

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