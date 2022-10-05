Салехард, , 08:44 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе 5 октября поздравления с Днём учителя принимают 5282 педагога. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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«Ямальский учитель — в пятёрке лучших педагогов страны! Сегодня, в свой профессиональный праздник, Зильфира Батырова защищает честь округа в суперфинале Всероссийского конкурса «Учитель года». Сегодня за неё болеет весь Ямал. Желаю только победы! От всей души всех наших педагогов с Днём учителя. Пусть та важнейшая работа, которую вы делаете каждый день, приносит вам только радость и удовлетворение. Желаю здоровья, профессиональных успехов и благодарных учеников!», — написал в своём телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Отмечается, что на Ямале для учителей создаются достойные условия жизни и работы. В регионе действует 12 видов мер поддержки и стимулирования педагогов. В их числе выплата 100 тысяч рублей наставникам выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, выплаты наставникам победителей и призёров всероссийских олимпиад до 300 тыс. рублей. Гранты молодым учителям, реализующим инновационные проекты в образовании, составляют 600 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следующий 2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

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