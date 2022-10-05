Оренбург, , 08:43 — REGNUM В Оренбургской области наблюдается миграционное снижение. В январе–июле 2022 года выбыло на 921 человек больше, чем приехало в регион. Об этом сообщает Оренбургстат.

Поезд Neu-Zwei

Число мигрантов, переселяющихся в границах Оренбуржья, сократилось на 2100 человек. Это показатель на 13,6% меньше, чем в 2021 году. За семь месяцев 2022 года на территорию области прибыли 12 983 человека, а покинули регион 13 904 человека (без учёта внутриобластной миграции).

Вместе с тем в Оренбуржье сохраняется миграционный прирост в обмене населением с государствами-участниками СНГ, который составил 36,6% к уровню аналогичного периода 2021 года. Наиболее значителен приток мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии.