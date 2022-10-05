Манила, , 08:42 — REGNUM Обрушившийся на филиппинский остров Лусон 25 сентября тайфун «Нору» затронул более 1,13 млн жителей острова, погибли не менее 12 человек, 68 получили различные травмы. Это следует из опубликованного 5 октября отчёта Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Тайфун «Хаима» на Филиппинах innfrad.com

К настоящему времени пропавшими без вести числятся пять человек. В 22 эвакуационных центрах острова находятся 46,4 тыс. перемещённых жителей. Заблаговременно покинули свои дома более 91,1 тыс. граждан.

По данным ведомства, стихия повредила 45 дорог и 18 мостов. В 117 городах была нарушена подача электроэнергии, но в 106 муниципалитетах к настоящему моменту её уже восстановили.

В настоящее время более чем в 700 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях (в 734 и в 771 соответственно), в 43 городах продолжает действовать режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству региона, по последним данным, достиг 2,94 млрд песо ($49,9 млн).

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