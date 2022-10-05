Париж, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европейский союз рассматривает возможность замораживания активов и введения запретов на поездки в отношении ряда иранских чиновников, причастных к подавлению протестов, как передает агентство Reuters.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«Действия Франции в сердце ЕС… [состоят] в том, чтобы выявить тех, кто несет ответственность за подавление протестов, и привлечь к ответственности за их деяния», — сказала Колонна, выступая перед законодателями в парламенте и добавила, что ЕС рассматривает возможность замораживания активов и запрета на поездки для этих лиц.

В последний раз ЕС согласовывал санкции против Тегерана в области прав человека в 2021 году. Однако с 2013 года в санкционный список не попал ни один новый иранец, поскольку союз не спешил принимать подобные меры в надежде на возобновление ядерного соглашения с Ираном после выхода из него Соединенных Штатов в 2018 году. Сейчас эти переговоры зашли в тупик.

В настоящее время в ЕС действует целый ряд санкций в отношении примерно 90 иранцев, которые ежегодно продлеваются в апреле.

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