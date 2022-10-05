Астана, , 08:40 — REGNUM Для разговора после комментария официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой по поводу ситуации с киевским послом в Астане Петром Врублевским будет вызван посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. Об этом 5 октября заявил журналистам официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров в кулуарах парламента республики.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», — сказал он.

При этом Смадияров уточнил, что в МИД Казахстана посчитали тональность комментария официального представителя РФ по поводу Врублевского диссонирующим «с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

Также официальный представитель казахского МИД отметил, что нынешний киевский посол покинет республику после назначения на этот пост нового дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в связи с ситуацией вокруг скандального русофоба Петра Врублевского.