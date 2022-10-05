Ханой, 5 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Генеральному прокурору России Игорю Краснову, который находится в Ханое с рабочим визитом, вручили нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.

Kremlin.ru Игорь Краснов

До этого 5 октября он возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама. Также генпрокурор посетил резиденцию Хо Ши Мина — президентский дворец, Дом на сваях и пагоду на одном столбе.

Краснов оставил памятную запись в Книге для почётных гостей.

Как сообщили ИА REGNUM, в Генеральной прокуратуре, Игорь Краснов прибыл в Ханой 4 октября по приглашению Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Вьетнама Ле Минь Чи. Это первый визит во Вьетнам на уровне Генерального прокурора России.

Также в ходе визита состоялась встреча главы российского надзорного ведомства с президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком.