Биробиджан, 5 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Для семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, в Еврейской автономии работает горячая линия. В том числе там можно узнать информацию о раненных и погибших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана.

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Кроме того, по телефону принимают обращения от семей бойцов d случае, если нужна психологическая поддержка или помощь в решении социальных проблем. Горячая линия работает по будним дням.

«За месяц поступило более 80 звонков. За неделю количество звонков увеличилось и связано это с тем, что родственники, участвующие в СВО, не выходят на связь. Специалисты мэрии города сразу же отрабатывают звонки с заинтересованными службами», — отметили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, решение ежемесячно поддерживать деньгами семьи военнослужащих, призванных для участия в спецоперации, принял предприниматель из Тынды. Ещё один горожанин, директор МУП «Горэлектротеплосеть», перечислил на экипировку мобилизованным 300 тыс. рублей.