Чебоксары, , 08:39 — REGNUM Жителя Шумерлинского района Чувашии подозревают в наезде на несовершеннолетних. В результате ДТП один ребенок погиб, другого госпитализировали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 4 октября около 18:30 (мск) в деревне Лесные Туваны. Водитель иномарки совершил наезд на 11-летнюю девочку и ее годовалого брата, находившегося в прогулочной коляске. От полученных травм девочка погибла на месте, малыша доставили в больницу.

Предполагаемый виновник ДТП скрылся после наезда. Полицейские установили местонахождение автомобиля с характерными повреждениями в деревне Лесные Туваны и задержали 63-летнего водителя по месту его жительства. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября около 20:40 в Чебоксарах на перекрёстке улицы Энтузиастов и проспекта Никольского 34-летний водитель микроавтобуса выехал на красный свет и столкнулся с автомобилем BMW. В аварии травмы получили шесть пассажиров автобуса, включая двоих несовершеннолетних.

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