Караганда, Казахстан, , 08:35 — REGNUM Власти Казахстана будут внимательно следить за деятельностью крупных добывающих компаний. Об том 5 октября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Карагандинской области.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Он заявил, что предприятия не должны незаконно выводить капитал за границу. Также государство будет отслеживать их социальные программы, уплату налогов, модернизацию и экологическую деятельность.

«Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны», — сказал Токаев.

Президент отметил, что государство будет прекращать партнёрство с теми предприятиями, которые не будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные выборы президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист назвал причину роста курса тенге по отношению к рублю