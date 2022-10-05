Караганда, Казахстан, 5 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Власти Казахстана будут внимательно следить за деятельностью крупных добывающих компаний. Об том 5 октября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Карагандинской области.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Он заявил, что предприятия не должны незаконно выводить капитал за границу. Также государство будет отслеживать их социальные программы, уплату налогов, модернизацию и экологическую деятельность.

«Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны», — сказал Токаев.

Президент отметил, что государство будет прекращать партнёрство с теми предприятиями, которые не будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные выборы президента.