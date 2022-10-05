Вашингтон, 5 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Россия только выиграет от воссоединения с четырьмя новыми регионами — Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Такое мнение высказала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

ИА REGNUM Россия

По её словам, в частности, это даст стране защищённую позицию для обороны территорий.

«У России уже была логистическая и народная поддержка в четырёх республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция», — подчеркнула в беседе с РИА Новости Квятковски.

Эксперт также отметила, что это важное изменение произошло месяцами ранее, и теперь «оно закреплено на референдумах».

Бывший аналитик минобороны США считает, что результаты референдумов — это демократическое волеизъявление жителей регионов. При этом Запад поддерживает ту киевскую власть, которая «изгнала большинство политических партий, критиковавших действия Киева», указала Квятковски.

Аналитик полагает, что продолжение военных действий с ещё большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя является конечной целью режима Зеленского при поддержке США и Североатлантического альянса, а платить за это придется американским налогоплательщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, в ходе которых подавляющее большинство граждан регионов высказались за воссоединение с Россией.

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30 сентября в Кремле были подписаны соответствующие договоры. 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.

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