Марсель, Франция, , 08:35 — REGNUM Французский «Марсель» одержал победу над португальским «Спортингом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Спортинга» Франсиску Тринкан.

Однако ещё до перерыва «Марсель» забил три гола, отличились форварды Алексис Санчес и Амин Арит и защитник Леонардо Балерди. А во втором тайме точку поставил защитник Шансель Мбемба.

С 23-й минуты «Спортинг» играли в меньшинстве после удаления вратаря Антонио Адана.

На сегодняшний день «Марсель» занимает четвёртое место в группе D, на счету команды три очка. «Спортинг» идёт на первом месте с шестью очками.