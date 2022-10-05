Улаганский район, Алтай, 5 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет председатель совета депутатов Улаганского района Никита Санин по обвинению в должностных преступления, угрозе убийством и оскорблении представителя власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в 2016–2017 года фигурант незаконно предоставил в социальный наём двум работникам психоневрологического диспансера жилые помещения муниципалитета, которые затем были приватизированы. Отмечается, что получатели не входили в число нуждающихся в жилом помещении.

В результате району был причинён ущерб в размере более 940 тыс. рублей. Кроме того, были нарушены права местных жителей, которые действительно нуждались в улучшении жилищных условий.

В марте 2018 года депутат воспользовался своим положением и без аукциона передал своему племяннику муниципальный земельный участок площадью почти 30 тыс. кв. метров. При стоимости участка в 573 тыс. рублей, родственник обвиняемого получил его за 141 тыс. рублей.

После возбуждения уголовного дела следователь по особо важным делам прибыл в село Акташ для ознакомления обвиняемого с материалами. Однако в ответ фигурант высказал угрозу убийством и начал оскорблять следователя. Впоследствии депутат был задержан и помещён под домашний арест.

«Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных действий, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Никита Санин был через суд временно отстранён от должности председателя районного совета.