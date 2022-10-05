Сеул, , 08:33 — REGNUM С 9 по 17 октября премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су посетит Чили, Уругвай и Аргентину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей канцелярии главы правительства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в ходе турне представитель Южной Кореи встретится с лидерами стран, которым представит видение правительства Юн Сок Ёля о развитии сотрудничества со странами Центральной и Южной Америки с целью совместного процветания.

Хан Док Су также обозначит готовность Южной Кореи к успешному проведению Всемирной универсальной выставки World Expo 2030 и попросит поддержать заявку Пусана на право проведения выставки.

Известно, что в текущем году исполняется 60 лет с момента установления дипломатических отношений между Южной Кореей и 15-ю странами региона.

В канцелярии подчеркнули, что данная поездка внесёт вклад в усиление позиций Южной Кореи на мировой арене, а также укрепит сотрудничество со странами Центральной и Южной Америки.