Донецк, , 08:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив за четыре часа 12 снарядов. Об этом 5 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

В представительстве зафиксировали удары по Донецку, Макеевке и Горловке. Всего за четыре часа по городам Донецкой Народной Республики из ствольной артиллерии выпущено 12 снарядов.

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