Москва, 5 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В 2022 году на подарки ко Дню учителя родители потратят меньше: в среднем подарок педагогу обойдется в 3000 рублей, что на 200 рублей меньше, чем год назад. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Светлана Шаповалова Учитель

Больше всего готовы потратить на поздравление учителей в Москве (в среднем по 3500 рублей, расходы за год снизились на 500 рублей), Санкт-Петербурге (3000 рублей) и Екатеринбурге (2600 рублей), меньше всего — в Волгограде, Уфе и Омске (по 2000 рублей).

Самым популярным подарком ко Дню учителя остаются цветы, их намерены преподнести 38%. На втором месте — подарочные сертификаты (11%), на третьем — конфеты, чайные или кофейные наборы (9%). Конверт с деньгами планируют вручить 3%, технику — 1%. Другие подарки назвали 9%.

Опрос проведён 15–30 сентября 2022 года. Опрошены 3000 родителей школьников в 595 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России расходы на подарок классному руководителю ко Дню учителя за два года выросли на 20%.

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