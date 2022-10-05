5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на Днепрогэс. В Сети заговорили о необходимости опережающих ударов.

Светлана Шаповалова, , 10:08 — REGNUM Известие о том, что в отношении Днепрогэс в Запорожье, которая находится под контролем Киева, со стороны нацистской банды «наблюдается крайне нездоровая активность», взволновало людей. Они полагают, что есть основания начать эвакуацию местных жителей.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Нужно подобное пресекать, правильно делают, что информируют людей о том, что реально происходит в области», — считает Ирина Ростова.

«После обстрела ЗАЭС и прочего уже не удивляюсь, что фашисты на такое пойдут», — отметила Ирина Карпова.

«Будет большое наводнение: уровень воды поднимется сильно. Будет много погибших», — рассуждает Владимир Власенко.

Поводом для таких умозаключений стал приведённый главой движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым расчёт специалистов: «В случае аварии на Днепрогэс может возникнуть волна высотой 20 метров, которая накроет прибрежную часть города со скоростью около 60 км/час».

«И фашисты это сделают 100% и ещё оставшиеся АЭС заминируют на случай отхода, чтобы подорвать. Им терять нечего», — считает Юрий Горячев.

«Вот поэтому из Запорожья люди стали бежать в сторону, подконтрольную РФ, а бандерлоги колонны расстреляли и пропускной пункт закрыли неспроста, вот нелюди», — отмечает Татьяна Лопатина.

«Когда наши командующие начнут действовать? Укропы с пиндосами делают что хотят, а мы молчим… Мы ждём, когда они в Москве будут стоять?» — спрашивает Антон Багиров.

«Есть повод срочно эвакуировать население, и при освобождении будет проще входить в город», — считает Андрей.

«Людей хоть предупредите, учения проведите по эвакуации на верхние этажи. Ведь что-то же предусмотрено на случай подобного ЧП», — призывает Елена.

Днепровская ГЭС Anatoliy Volkov

«Деды и бабушки строили, возводили, а эти жадные до золота и власти упыри такую страну с молотка пустили, и теперь пожинаем плоды. Чтоб у бандеровских прихвостней руки, ноги отнялись», — пожелала киевским воякам Вера Колобова.

«Ломать — не строить. Все эти станции при СССР были построены. Всей страной строили», — соглашается Фания Михеева.

«Последние провокации… Агония нацистского режима», — считает Олег Борисов.

«Наверное, нужно уже ракетами отодвигать линию фронта…» — поделилась мнением Анна Пинегина.

«Опережающие удары нужны», — считает Антон Шестаков.

«Киевский режим — забавные ребята, конечно, понимают, что им хана, потому и пытаются нанести как можно больше вреда своим же, с их слов, людям», — заметила Ольга Тихомирова.

«Если ВСУ устроят теракт на этой ГЭС, то уже не отмоются от статуса террористической организации», — считает Лейла Ярова.

«Нужно просто не допустить данную провокацию, ни при каких обстоятельствах», — призывает Эльвира Фёдорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подготовке Киевом провокации на Днепрогэс Владимир Рогов известил в беседе с РИА Новости. По его словам, станция может стать объектом провокации киевских террористов с целью обвинить во всём Россию.

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