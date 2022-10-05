Джакарта, , 08:30 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Малуку в Индонезии, сообщает Antara.

Землетрясение Zeml.info

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии пояснило, что землетрясение произошло 5 октября в 05:11 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 90 км к северо-западу от Молуккских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 110 км.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, произошедшее землетрясение, не вызвало цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф в Индонезии объявил, что вулкан Ибу, расположенный в Малуку, активизировался 4 октября.

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