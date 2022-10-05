Вашингтон, 5 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) хочет увеличить бюджет программы мероприятий в сфере торговли на территории Центральной Азии на 15,2 млн долларов, поскольку хочет «помочь региону отказаться от зависимости» от России. С документом американской структуры ознакомились в RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Снижение зависимости Центральной Азии от российских рынков и экспортных маршрутов за счёт предоставления альтернатив было долгосрочным приоритетом, но сейчас это насущная необходимость и открывшаяся возможность, поскольку мы стремимся помочь региону отказаться от зависимости от России», — говорится в заявлении организации.

Для этого в USAID считают необходимым выделить ещё 15,2 млн долларов, в результате чего общий бюджет программы увеличится до 34 млн долларов.

США намерены реализовывать данную программу в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане: по мнению USAID, ситуация вокруг территории б. УССР и санкции против РФ, а также уход ряда компаний с российских рынков «привели к сокращению российской экономики, которое, вероятно, сохранится в долгосрочной перспективе», в результате чего сократится и импорт России из Центральной Азии. «Компаниям в регионе необходимо срочно найти новые рынки для своего экспорта как товаров, так и услуг».

Представители американского агентства предлагают «отреагировать на экономические последствия» ситуации вокруг территории б. УССР, такие как сокращение объёмов денежных переводов, отток рабочих мигрантов из России, девальвация валюты, инфляция, потеря экспортных маршрутов и рынков.

Отмечается, что центральноазиатским регионам будет оказана «техническая поддержка» в целях увеличения торговли на международных рынках. Также специалисты из США хотят «помочь» госучреждениям и предприятиям в вопросах логистики, а также установить контакты с организациями из ключевых секторов.