Оренбург, , 08:29 — REGNUM В Оренбургской области отмечено значительное сокращение числа лесных пожаров. Об этом с своём телеграм-канал сообщил глава минприроды региона Александр Самбурский.

Лесной пожар ИА REGNUM

В лесничествах произошло в четыре раза меньше пожаров, чем в 2021 году. С начала 2022 года на землях лесного фонда зарегистрировано 62 пожара. Это составляет 25% от прошлогоднего показателя.

Площадь, пройденная огнём, составила 1,18 тыс. га против 5,9 тыс. га в 2021 году. Непосредственно сами леса были затронуты огнём на площади 799 га. В 2021 году выгорело почти 4 тысячи гектаров.

«Практически половина лесных пожаров произошла из-за перехода огня на лесные массивы со степей, сенокосных угодий, других видов земель. В 15 случаях причиной возгорания стал грозовой разряд, в 13 — поджог, в восьми — неосторожное обращение с огнём», — сказал министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Оренбуржья с 5 октября отменили особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье отменяют противопожарный режим