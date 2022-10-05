Стремоусов: боевиков ВСУ выбьют из херсонских сёл
Херсон, 5 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Сёла в Херсонской области, занятые киевскими боевиками, будут в любом случае освобождены. Дойти до Херсона ВСУ не смогут, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».
По его словам, все контрнаступления ВСУ бесполезны. Киевские войска совершенно неоправданно теряют людей десятками и сотнями.
«В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — подчеркнул Стремоусов.
Херсонская область — территория России, российские войска оттуда никуда не уйдут. Военные действия идут сейчас в приграничной зоне, наступление ВСУ сдерживается, хотя на стороне Киева — большая концентрация сил и численное превосходство.
«До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — сказал Стремоусов.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Стремоусов рассказал об огневом мешке у села Дудчаны на севере Херсонской области, в котором оказались ВСУ.
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