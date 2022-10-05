Херсон, 5 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Сёла в Херсонской области, занятые киевскими боевиками, будут в любом случае освобождены. Дойти до Херсона ВСУ не смогут, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией

По его словам, все контрнаступления ВСУ бесполезны. Киевские войска совершенно неоправданно теряют людей десятками и сотнями.

«В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — подчеркнул Стремоусов.

Херсонская область — территория России, российские войска оттуда никуда не уйдут. Военные действия идут сейчас в приграничной зоне, наступление ВСУ сдерживается, хотя на стороне Киева — большая концентрация сил и численное превосходство.

«До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Стремоусов рассказал об огневом мешке у села Дудчаны на севере Херсонской области, в котором оказались ВСУ.

Читайте также: Стремоусов: ВСУ попали в огневой мешок у села Дудчаны в Херсонской области