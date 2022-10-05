Кемерово, , 08:29 — REGNUM Добровльцы из Кемеровской области призывают сибиряков вставать на защиту Родины. Они уверены, что никто кроме них не защитит их семьи.

Частичная мобилизация Mil.ru

«Наша судьба пришла. Добровольцы-мужики, вставайте, идите. Которые уже знают, порох нюхали. Поддерживайте дух и патриотизм», — сказал Александр Диденко из города Анжеро-Судженска.

«А кто кроме нас? Кто пойдёт служить, защищать детей, жён, матерей? Деды наши воевали. Мы тоже должны», — уверен Влад Романенко из Таштагола.

«Это важно, потому что Родину надо защищать. Настроение нормальное, защищать Родину готов», — отметил житель Тайги Владимир Борискин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кузбасские предприятия производят необходимые вещи для обеспечения мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

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