Кемерово, 5 октября 2022, 08:29 — REGNUM Добровльцы из Кемеровской области призывают сибиряков вставать на защиту Родины. Они уверены, что никто кроме них не защитит их семьи.
«Наша судьба пришла. Добровольцы-мужики, вставайте, идите. Которые уже знают, порох нюхали. Поддерживайте дух и патриотизм», — сказал Александр Диденко из города Анжеро-Судженска.
«А кто кроме нас? Кто пойдёт служить, защищать детей, жён, матерей? Деды наши воевали. Мы тоже должны», — уверен Влад Романенко из Таштагола.
«Это важно, потому что Родину надо защищать. Настроение нормальное, защищать Родину готов», — отметил житель Тайги Владимир Борискин.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что кузбасские предприятия производят необходимые вещи для обеспечения мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
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