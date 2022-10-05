Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были произведены Соединенными Штатами. Такое мнение 5 октября высказал американский историк исследователь Эрик Цуэссе в интервью телеканалу Haber 7.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По словам Цуэссе, с помощью этого США нанесли удар по Европейскому союзу.

«Тот факт, что правительство США взорвало «Северные потоки», протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их «дипломатическими» путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — сказал он.

Также американский историк уточнил, что, по его словам, природный газ из России лучше подходит для промышленности Европы по сравнению с американскими сжиженным природным газом, а Москва из-за географического положения РФ является для ЕС естественным поставщиком голубого топлива.

«Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены», — добавил Цуэссе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия может обеспечить свою энергетическую безопасность без российского голубого топлива, которое шло в страну по получившим повреждения газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2».