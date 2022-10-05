Якутск, , 08:35 — REGNUM Якутия первой проведёт патриотический конкурс, в котором получат возможность принять участие школьники из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Всероссийское мероприятие будет проходить в по инициативе молодёжи республики, заявил глава Якутии Айсен Николаев на площадке XIV съезда учителей и педагогической общественности. Конкурс станет первым патриотическим проектом, в котором примут участие дети всех 89 регионов страны.

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«Наша республика стала инициатором федерального проекта «Смотри, это Россия!», в котором за два года приняли участие 6 тысяч команд, более 33 тысяч детей из всех 85 регионов страны. Сейчас начинается новый этап конкурса, и я уверен, что к проекту присоединятся ребята из четырех новых субъектов Российской Федерации. Это станет хорошей возможностью их единения с молодежью всей страны», — отметил Айсен Николаев.

Конкурс «Смотри, это Россия!» проводится с 2020 года по инициативе молодежи Якутии и при поддержке главы региона, министерства просвещения РФ, Росмолодёжи и других всероссийских молодежных организаций. Участниками конкурса ежегодно становятся более 3 500 школьников из всех регионов страны. Они обмениваются видеооткрытками, в которых рассказывают о своей малой Родине.

В этом году темой конкурса будет «Гордость моего региона»: в видеороликах участники расскажут о выдающихся людях и достижениях своей малой родины. Также Айсен Николаев учредил специальную номинацию в честь 100-летия республики.

Регистрация для участия в конкурсе продлится до 13 ноября. В декабре, по итогам открытого голосования, будут определены и награждены победители в каждой из номинаций. Лучшие ролики выберут с помощью открытого голосования на сайте проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.