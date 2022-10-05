Оттава, 5 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. На северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия в результате нападения медведя были серьёзно травмированы две женщины. Об этом 4 октября сообщает телеканал CTV.

Медведь

Медведь напал на женщин на одной из туристических лесных троп, пролегающих в районе Медвежьей горы неподалёку от населённого пункта Доусон-Крик, вечером 3 октября. Прибывшая по вызову полиция обнаружила на месте инцидента двух женщин в бессознательном состоянии. Медведя, который находился поблизости от места нападения, застрелили. В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавших, которые на воздушном транспорте были экстренно доставлены в больницу.

Неделей ранее в этом же районе была атакована медведем женщина, гулявшая с собаками. Она отделалась небольшими ранами, не опасными для жизни. После опроса пострадавшей сотрудники природоохранной службы пришли к выводу, что это нападение было совершено медведицей, пытавшейся защитить своих медвежат.

Телеканал отмечает, что в Канаде нападения медведей на людей фиксируются достаточно редко.