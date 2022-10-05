Веллингтон, 5 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Центральный банк Новой Зеландии 5 октября поднял процентные ставки до максимума за семь лет и предупредил о будущих трудностях в борьбе с резким ростом инфляцию в перенапряженной экономике, как передает агентство Reuters.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии повысил официальную процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,5%, что стало пятым подобным шагом и восьмым повышением за последние 12 месяцев.

Комитет даже обсуждал вопрос о повышении ставки сразу на 75 базисных пунктов, учитывая сильное ценовое давление в экономике, однако все же решил остановиться на 50.

«Комитет решил, что по-прежнему целесообразно продолжать ужесточение денежно-кредитных условий, дабы поддержать стабильность цен и способствовать максимальной устойчивой занятости, — говорится в заявлении главы РБНЗ Адриана Орра. — Базовая инфляция потребительских цен слишком высока, а трудовых ресурсов не хватает».

Инвесторы отреагировали на это повышением курса новозеландского доллара на 0,9% до $0,5782, а ставки по двухлетним свопам выросли на 6 базисных пунктов до 4,51%. Накануне, 4 октября, ставки упали на 25 базисных пунктов, что стало крупнейшим дневным падением с 2001 года.