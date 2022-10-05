Кишинёв, , 08:26 — REGNUM Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обвинил Газпром в нарушении обязательств по поставкам. Это заявление политик разместил в своём телеграм-канале.

Андрей Спыну Midr.gov.md

Глава ведомства прокомментировал заявление российской компании, что она может в любой момент разорвать контракт на поставку газа из-за того, что молдавская сторона постоянно нарушает договорённости. Спыну решил сделать ответные обвинения.

««Газпром» нарушает подписанный контракт и поставляет в Республику Молдавия только 70% того количества газа, которое он был обязан предоставить», — написал министр.

Спыну согласился с обвинениями, что молдавская сторона нарушала сроки платежей и дважды сорвала проведение аудита исторического долга. Тем не менее, он считает нарушения незначительными, а претензии по долгу считает необоснованными, пока он не подтверждён аудитом.

Вице-премьер также не согласен с заявлением Газпрома, что «Нафтогаз» частично блокировал транспортировку газа по территории б. УССР, из-за чего приходится сократить поставки.

«Сожалеем, что Газпром нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы», — заявил Спыну.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал выплачивать исторический долг, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года.

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