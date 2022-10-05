Красноярск, 5 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Меры поддержки семей мобилизованных прорабатывают в Красноярске по поручению мэра города Владислава Логинова. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в мэрии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Эту работу проводит специальная комиссия под председательством первого заместителя главы города — руководителя департамента финансов Романа Одинцова. Подключены органы администрации социального блока, юристы и экономисты.

Напомним, 5 октября в Красноярске состоится горячая линия по поддержке семей мобилизованных. На вопросы ответят специалисты городского управления социальной защиты населения и главного управления образования.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным в Красноярском крае выплатят по 100 тысяч рублей.