История вопроса

Газ, который при некоторых условиях может превращаться в жидкость, называется сжиженным.



По данным из отчета международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), Катар за 2018 год поставил в Европу 16,42 млн тонн сжиженного газа, Алжир — 9,29 млн тонн, Нигерия — 9,07 млн тонн, Россия — 4,43 млн тонн, США — 2,7 млн тонн. Показатели 2018 года для России были рекордными.



Ещё один рекорд был поставлен в июле 2019 года. Танкер ледового класса «Владимир Русанов», который перевозил СПГ, преодолел ледовую часть Северного морского пути всего за шесть суток.

