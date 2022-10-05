Москва, 5 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Россия и Мьянма обсуждают развитие сотрудничества в сфере энергетики, сообщил директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрёв.

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«На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ», — приводит слова Ноздрёва РИА Новости.

По словам руководителя департамента, также обсуждается привлечение российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса Мьянмы.