Мытищи, Московская область, 5 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Euroradio.fm Хоккей

В составе «Северстали» шайбы забросили нападающие Игорь Гераськин и Дмитрий Моисеев. У «Куньлуня» отличились форвард Брэндон Ип и защитник Зак Лесли.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Северстали». Решающий бросок исполнил нападающий Илья Иванцов.

На сегодняшний день «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции, на счету команды 14 очков. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 11 очками.

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