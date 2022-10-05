Кампала, 5 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Полиция Уганды задержала девять демонстрантов, протестовавших против строительства нефтепровода, 4 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти страны.

(сс) Simisa Кампала

Протестующие собрались возле представительства Евросоюза в угандийской столице Кампале. В акции приняли участие десятки демонстрантов.

Они намеревались передать петицию, обвиняющую правительство в захвате земли. Задержанным полиции лицам предъявлено обвинение «в подстрекательстве к насилию».

Строительством нефтепровода должны заняться французская корпорация Total Energies, китайская фирма CNOOC, а также национальные нефтяные компании Уганды и Танзании.