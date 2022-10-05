Херсон, 5 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Военнослужащим, защищающим Херсонскую область, поступила первая партия модернизированных БРДМ-2. Об этом 5 октября сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Машины поступили в подразделения ВДВ, которые выполняют боевые задачи на территории Херсонской области. БРДМ-2 прошли капитальный ремонт и были оснащены телевизионными камерами и ночными прицелами.

Кроме того, установлены новые дизельные двигатели.