Брюссель, , 08:19 — REGNUM Новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, согласовали постоянные представители Европейского союза. Об этом 4 октября сообщила американская газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации последних, послы стран ЕС 4 октября смогли достичь рамочного соглашения по восьмому пакету против России и 5 октября они намереваются утвердить его окончательную версию.

При этом уточняется, что также в это число входит ограничение цен на российскую нефть, по поводу которого ряд стран ЕС выразил обеспокоенность, уточнив, что все детали этого решения нужно прописать в письменном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает введение потолка цен на ввозимый газ, поскольку после такого решения ЕС останется без топлива.